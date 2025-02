Polizeikosten: Bremer SPD-Fraktion schlägt Verfahren vor

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion in Bremen schlägt ein neues Verfahren vor, das zu einer einheitlichen Einstufung von Risikospielen im Profifußball führen soll. „Mit diesem klaren Verfahren wollen wir eine bundesweite Vorreiterrolle einnehmen und damit auch als Vorbild für andere Bundesländer dienen“, sagte der Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör am Freitag in einer Pressekonferenz. Es gehe auch darum, eine Benachteiligung von Werder Bremen zu vermeiden.