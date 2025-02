Rangnick überrascht mit steiler Meister-These

„Damals war (Mino, Anm. d. Red.) Raiola noch nicht der Berater von Erling Haaland. Man wusste als Einziger, es gibt eine Ausstiegsklausel im Winter für 20 Millionen“, führte Rangnick weiter aus: „Und obwohl er im ersten Halbjahr unter Marco Rose nur zweimal von Beginn an gespielt hat, wussten alle bei RB, dass er der beste von all den guten Spielern war, die man dort hatte.“

Rangnick: „Hätte man Haaland einen Fünfjahresvertrag gegeben ...“

„Wenn man damals Erling Haaland einen Fünfjahresvertag gegeben hätte, wäre man in der Folge einmal auf jeden Fall Deutscher Meiser geworden“, schloss der frühe Trainer und Funktionär von RB Leipzig seine These.

Es kam bekanntlich anders. Rangnick, bis Juli 2019 noch Coach in Leipzig, war mittlerweile als Head of Sport and Development Soccer der Red Bull GmbH nach Fuschl am See gewechselt.