RB Leipzig droht Horrorszenario

Egal, wo sich die Liga und ihre Verantwortlichen dieser Tage auch treffen, ein großes Tuschelthema ist die Lage bei RB Leipzig . Das schlimme Abschneiden in der Champions League , Vorrundenaus mit sieben Niederlagen aus acht Spielen, hat nicht nur unter den Fans, sondern auch in der Konzernspitze für schwere Enttäuschung gesorgt. Kein Ranking im Klubfußball hat weltweit eine vergleichbare Strahlkraft wie die neue Tabelle der Champions League. Platz 32 war ungenügend.

Das Problem: Auch in der Bundesliga, die zwar international nicht von so großer Bedeutung ist, hängt Leipzig durch. Konstante Leistungen auf hohem Niveau bekommen sie seit Monaten nicht mehr hin. Als hätten sie den Fokus komplett verloren, als fehle der Ansporn, ohne die große Bühne in der Champions League und ohne die Möglichkeit im Bundesliga-Titelkampf mitzumischen. 20 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze, im Februar. Schon wieder. Viel zu wenig für den Kader, den Anspruch und vor allem den Etat, den die Leipziger zur Verfügung haben.