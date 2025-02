"Richtige Richtung": Toppmöller zufrieden mit Entwicklung

Platz drei in der Fußball-Bundesliga, dazu im Achtelfinale der Europa League: Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. "Wir spielen eine Saison, die vielleicht nicht so viele erwartet haben", sagte der 44-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor dem Auswärtsspiel der SGE am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Spitzenreiter Bayern München: "Bei uns geht die Entwicklung in eine absolut richtige Richtung."