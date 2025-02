Schäfer fordert mehr Realismus in Leipzig

Es gebe nach wie vor Klubs, die wirtschaftlich in einer anderen Liga spielten. „Das heißt nicht, dass wir nicht alles versuchen wollen, um den Gipfel zu erreichen und das Maximale herauszuholen. Aber was ich nicht mag: dass gewisse Dinge selbstverständlich sind. Siege in der Bundesliga sind nicht selbstverständlich; in der Champions League zu spielen, ist nicht selbstverständlich“, sagte Schäfer, der mit RB am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) im Viertelfinale des DFB-Pokals seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg empfängt.