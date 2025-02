Schick und Boniface gemeinsam auf dem Feld? "Gute Option"

Im Normalfall setzt Xabi Alonso nur auf einen Mittelstürmer. Das könnte sich in den kommenden Wochen aber ändern.

Im Normalfall setzt Xabi Alonso nur auf einen Mittelstürmer. Das könnte sich in den kommenden Wochen aber ändern.

Trainer Xabi Alonso vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat nach der kurzen Kostprobe im DFB-Pokal weitere gemeinsame Auftritte seiner Torjäger Patrik Schick und Victor Boniface in Aussicht gestellt.

„Sie haben nicht das gleiche Profil. Sie können sich gegenseitig helfen, das ist eine gute Option“, sagte der Spanier vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) .

Die beiden Mittelstürmer standen bisher kaum parallel auf dem Platz, beim hochemotionalen 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Köln im Pokal-Viertelfinale klappte das am Mittwoch aber gut - Schick traf nach der Einwechslung von Boniface in der Nachspielzeit zum Ausgleich, der Nigerianer erzielte dann in der Verlängerung selbst den Siegtreffer. Die Möglichkeit, beide spielen zu lassen, sei "super für die Mannschaft", sagte Alonso: "Wir werden sehen."