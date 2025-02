Schmidt: Kleindienst soll "keinen Spaß haben"

Der 1. FC Heidenheim will Nationalspieler Tim Kleindienst die Rückkehr auf die Ostalb verderben. "So sehr wir uns freuen, dass Tim wieder nach Heidenheim kommt, so sehr müssen wir auch dafür sorgen, dass es ihm keinen Spaß macht", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).