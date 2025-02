Stuttgarts Shootingstar Woltemade will zur WM 2026

Senkrechtstarter Nick Woltemade vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will künftig auch in der Nationalmannschaft für Furore sorgen. „Die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite“, sagte der 23-Jährige der Sport Bild mit Blick auf das große Highlight im nächsten Sommer in den USA, Kanada und Mexiko: „Aber ich bin da ganz entspannt, das ist noch weit weg.“