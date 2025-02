Thomas Müller? "Das ist eine Demütigung - das hat mich traurig gemacht"

Beim Einzug des FC Bayern in Champions-League-Achtelfinale wird Thomas Müller wenige Sekunden vor dem Ende der Partie eingewechselt. Lothar Matthäus zeigt sich schockiert und kritisiert Trainer Vincent Kompany.

Beim Einzug des FC Bayern in Champions-League-Achtelfinale wird Thomas Müller wenige Sekunden vor dem Ende der Partie eingewechselt. Lothar Matthäus zeigt sich schockiert und kritisiert Trainer Vincent Kompany.

Thomas Müller muss sich beim FC Bayern zuletzt mit immer weniger Einsatzminuten zufriedengeben. Beim knappen Weiterkommen im Rückspiel der Champions-League-Zwischenrunde gegen Celtic Glasgow wurde das Bayern-Urgestein erst 24 Sekunden vor Schluss eingewechselt und blieb in dieser kurzen Zeit ohne Ballkontakt - eine Entscheidung, die Lothar Matthäus überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Matthäus nahm explizit Trainer Vincent Kompany in die Pflicht: „Sowas muss sich ein Thomas Müller nicht antun. Er ist einer der größten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Also für die paar Sekunden kann der Trainer einen anderen Spieler nehmen.“

Müller-Zukunft beim FC Bayern? „Dann sollte er etwas anderes machen“

Mit Blick auf Müller weitere Karriereplanung gab der TV-Experte zu bedenken: „Wenn das die Perspektive für die Zukunft ist, dann sollte er etwas anderes machen. Ich glaube nicht, dass ihm das Spaß gemacht hat. Wofür? Damit er einen weiteren Champions-League-Einsatz gutgeschrieben bekommt? Ich wäre mir an seiner Stelle blöd vorgekommen.“

Müller kommt im Februar auf 36 Einsatzminuten

In der Bundesliga verbrachte der Offensivspieler zuletzt gegen Werder Bremen und Bayer Leverkusen sogar zweimal in Folge die komplette Spielzeit auf der Bank. So kommt Müller im gesamten Februar auf gerade einmal 36 Einsatzminuten.