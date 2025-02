Toppmöller: Eintracht hat sich Bayer "angenähert" - Koch fit

Dino Toppmöller sieht Eintracht Frankfurt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel nicht mehr so weit entfernt vom Titelverteidiger Bayer Leverkusen wie in den vergangenen Jahren. Der Doublegewinner sei „in der Entwicklung definitiv einen Schritt weiter als wir“, sagte der Trainer des Tabellendritten vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr), „aber ich habe den Eindruck, dass wir uns leistungstechnisch annähern. Letzte Saison hatten wir noch wenig zu melden.“