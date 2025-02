Torwartwechsel im Revierderby: Horn gibt Debüt für Bochum

Ausgerechnet im Revierderby muss Trainer Dieter Hecking beim VfL Bochum den Torhüter wechseln. Weil Stammkeeper Patrick Drewes erkrankt ausfällt, gibt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund Timo Horn sein Pflichtspieldebüt beim Tabellenletzten. "Das ist ein geiles Spiel, wenn man so lange auf seine Chance warten musste und dann im Derby spielen darf", sagte der Coach. Seine Ansprüche an den Ex-Kölner seien auch nicht hoch, betonte Hecking schmunzelnd: "Er braucht keine super Dinge zu machen - einfach zu null spielen."