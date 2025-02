Uli Hoeneß über Gedanken an den Tod: "Stimmt nachdenklich, traurig und ein bisschen ängstlich"

Hoeneß: Dann wurde die Beckenbauer-Freundschaft felsenfest

Beckenbauer sei einst für sechs Wochen am Tegernsee bei einer Reha gewesen, „da haben wir uns sehr oft getroffen. Gerd habe ich in der Zeit, in der er in der Klinik in Murnau war, fast täglich besucht. Ich war damals junger Manager. Später haben wir ihm dann einen Job bei der Amateurmannschaft gegeben. Daraus sind richtig tiefe Freundschaften entstanden, weil uns allen plötzlich klar wurde, was es bedeutet, solche Spieler bei uns gehabt zu haben“, so der Bayern-Patriarch weiter.