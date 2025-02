Union verkauft Sorgenkind

Jordan Siebatcheu blieb in der laufenden Bundesliga-Saison ohne Treffer für die Berliner - und verlässt den Klub nun.

Der 28-Jährige wechselte fest zu Stade Reims in die französische Ligue 1, die Ablösesumme soll bei rund 4,5 Millionen Euro liegen. Für Reims hatte er bereits bis 2018 gespielt.

„Jordans Anfangszeit hier bei Union war sehr imposant und sicherlich hätten wir uns alle gewünscht, dass es so weiter geht“, sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt.

Siebatcheu kostete sechs Millionen Euro Ablöse

Nach einer guten ersten Saison war er an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen worden, nach seiner Rückkehr zu Union lief es aber nicht mehr gut. In der aktuellen Saison blieb er in 18 Spielen ohne Treffer.