Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kann den ersten Stadion-Durchsagen der Schiedsrichter nach VAR-Entscheidungen noch nicht viel abgewinnen. „Ich gucke es mir an, ich höre es mir an, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das brauche“, sagte der 48-Jährige vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) .

Auch in Leipzig könnte das Pilotprojekt nach dem Vorbild der US-Football-Liga NFL dann seine Premiere feiern. In erster Linie geht es dabei um mehr Transparenz für die Zuschauer vor Ort. "Das sagt man, aber wenn das oben auf der Anzeige steht, ist das für mich genauso transparent", sagte Rose: "Aber wenn das andere toll finden, dann nehme ich das so hin. Wir haben es aus dem amerikanischen Sport rübergeholt, das ist der neueste Scheiß, also machen wir das."