Ungewöhnliche Zeit für VfB vs. Bayer - kein Topspiel für Bayern

Der Meister und Vizemeister der Bundesliga treffen am 26. Spieltag zu einer ungewohnten Zeit aufeinander. Wie die DFL am Donnerstag im Rahmen der Terminierung der Spieltage 25 bis 27 mitteilte, empfängt der VfB Stuttgart am Sonntagabend (16. März) um 19.30 Uhr Double-Sieger Bayer Leverkusen.