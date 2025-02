Virkus nennt Europa "realistisches Ziel" für Gladbach

Gladbach hat mit 31 Punkten schon jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison (34).

Sportdirektor Roland Virkus hat den Europapokal als "realistisches Ziel" für Borussia Mönchengladbach bezeichnet, sollte der Aufwärtstrend anhalten. "Unser Ziel ist die erste Tabellenhälfte, haben wir immer gesagt, da gehört der Klub hin, das ist so. Und wenn die Basis da ist, ist das Ziel Europa nicht offensiv, nicht defensiv, es ist dann realistisch. Wenn wir vier Spieltage vor Schluss immer noch in Reichweite der Europapokalplätze sind, dann werden wir uns das konkret zum Ziel nehmen", sagte Virkus der Westdeutschen Zeitung.

Gladbach hat mit 31 Punkten schon jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison (34). In der Tabelle liegt die Fohlenelf auf Rang acht. "Wir müssen fokussiert bleiben. Wenn wir das schaffen, dann habe ich ein ausgesprochen gutes Gefühl für eine erfolgreiche Zukunft der Borussia", sagte Virkus.