BVB: Wann haut Watzke auf den Tisch?

Der BVB wirkt in der sportlichen Krise verzweifelt. Die Klubführung gerät unter Druck. Auch Hans-Joachim Watzke hätte sich das wohl anders vorgestellt. Muss der scheidende BVB-Boss nun ein Machtwort sprechen?

Woche für Woche versuchen Spieler und Verantwortliche des BVB , Erklärungen zu finden. Anders am Samstag nach der 0:2-Derbypleite beim VfL Bochum : keine Durchhalteparolen mehr, komplettes Schweigen.

Es wirkt so, als wären die Dortmunder mit ihrem Latein am Ende. Der Druck auf Spieler und Vereinsverantwortliche wächst.

Nicht nur BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte sich die Übergangsphase sicher deutlich leichter vorgestellt. Muss der 65-Jährige gerade deshalb auf den Tisch hauen? Darüber diskutieren BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1 -Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Folge des SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“.

Machtwort vom BVB-Boss?

„Für mich sind die Dortmunder in einem so starken Abwärtsstrudel, dass mir die Fantasie fehlt, dass sie da einfach so wieder rauskommen“, meint SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer und schlägt vor: „Vielleicht muss Watzke nochmal seine Nachfolgeregelung anpassen und auf den Tisch hauen.“