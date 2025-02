"Gnadenlos": Rose fordert Gefängnis für Rassisten

SID 13.02.2025 • 12:54 Uhr RB-Stürmer Openda war mit rassistischen Hassnachrichten an die Öffentlichkeit gegangen. Rose zeigt sich schockiert - und hält einen flammenden Appell.

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat mit Fassungslosigkeit auf die rassistischen Anfeindungen gegen seinen Stürmer Lois Openda reagiert. „Warum? Ich verstehe es nicht. Ich will es einfach verstehen lernen. Warum macht man sowas?“, sagte der 48-Jährige am Donnerstag - und redete sich anschließend in Rage.

Openda war am Dienstag mit rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen im Internet an die Öffentlichkeit gegangen. Der Belgier mit marokkanischen Wurzeln teilte einige der schlimmen Nachrichten bei Instagram, schrieb dazu: „Niemand wird mich zwingen, meine Träume oder Ziele im Leben aufzugeben. Und noch weniger diese Rassisten, die sich hinter einer Leinwand verstecken. Und dann bin ich stolz, SCHWARZ zu sein.“

Rose würde „solche Menschen wegsperren“

RB hatte die Hetze in einer Mitteilung „aufs Schärfste“ verurteilt, man sei „wütend und traurig zugleich“. So auch Rose, der appellierte: „Lasst uns zusammenstehen, klare Signale aussenden. Wir müssen uns dagegen wehren und den Leuten, die es nicht verstehen wollen oder zu blöd sind, nicht die Plattform geben, und relativ deutlich aufzeigen, dass das so nicht funktioniert.“