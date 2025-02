"Ich verstehe, dass die Medienwelt Blut fließen sehen will"

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim erwartet von seiner Mannschaft beim Auswärtsspiel in Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) eine Reaktion auf die heftige 0:4-Heimpleite gegen Union Berlin am vorigen Wochenende. „In dieser Form hat keiner damit gerechnet“, sagte llzer am Freitag. Bei Werder benötige sein Team „viel Aktivität, und wir dürfen den Glauben und die Zuversicht nicht verlieren.“