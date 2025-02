Wolfsburg ohne Arnold in Stuttgart - Sorgen um Wind

Maximilian Arnold fehlt dem VfL Wolfsburg. Der Kapitän hat sich gegen Leverkusen eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Wind verpasste am Dienstag das Training.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf Kapitän Maximilian Arnold verzichten. Wie der Klub am Dienstag auf SID-Nachfrage bestätigte, erlitt der 30-Jährige beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen am Samstag eine Innenbandverletzung im linken Knie und wird das kommende Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) verpassen.