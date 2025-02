Wolfsburgs Aufsichtsratchef bekräftigt VW-Commitment zum VfL

Der Volkswagen-Konzern will den Fußball an seinen Standorten weiter unterstützen.

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kann ungeachtet der Krise bei VW weiter fest mit der Unterstützung des Autobauers rechnen. „Bei Volkswagen haben wir gesagt: Wir sparen nicht an der Qualität der Produkte, sondern müssen die Kosten verringern. So ist es auch mit der Qualität im Fußball“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Rudolph der Sport Bild .

Auch bei der Förderung der erfolgreichen Frauenmannschaft, die zu den Top-Teams in Europa gehört, sind keine groben Einschnitte geplant. „Klar ist: Geld wird auch im Frauenfußball immer wichtiger, gleichzeitig wollen wir unser sportliches Niveau halten. Wir sind in der Lage, große Spielerinnen langfristig zu binden und auch große Spielerinnen neu zu verpflichten“, sagte Rudolph und kündige an: „Es werden in der nächsten Saison deutsche Nationalspielerinnen zu uns kommen.“ Man habe Pläne, das Team weiterzuentwickeln und die sportliche Infrastruktur weiter zu verbessern.