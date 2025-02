Bundesliga: RB verliert seinen Kapitän - aber Xavi zaubert

Angeführt vom wiedererstarkten Zauberfuß Xavi Simons hat RB Leipzig nach der jüngsten Talsohle ein erlösendes Erfolgserlebnis in der Bundesliga gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC St. Pauli fuhren effiziente Sachsen im Kampf um die Champions-League -Plätze einen 2:0 (2:0)-Pflichtsieg ein. Auch dank des 50-Millionen-Einkaufs Xavi in aufsteigender Form holte RB den ersten Sieg nach zuvor vier Ligaspielen ohne Dreier.

Orban nach Platzverweis fassungslos

„Wir dürfen den Fehler vorher nicht machen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“, sagte RB-Coach Marco Rose nach dem Spiel bei DAZN . Der umstrittene Platzverweis sei „keine klare Fehlentscheidung“.

Durch den Sieg nahm RB nicht nur Druck von Trainer Rose, sondern verteidigte in der Tabelle auch Königsklassenrang vier erfolgreich. Mit 36 Punkten behält Leipzig einen Zähler Vorsprung auf den VfB Stuttgart.

Nach der harmlosen Vorstellung beim 0:0 bei Union Berlin am vorigen Wochenende war Rose um mehr Gefahr im Angriff bemüht, fünf Neue brachte der Coach in die Startelf - unter anderem ließ er den in Berlin schwachen Stürmer Lois Openda zunächst auf der Bank. Und doch schockten die Gäste RB fast nach nur drei Minuten.