683 Minuten ohne Gegentor: Dahmen "schon ein bisschen stolz"

Es musste ein Elfmeter her, der keiner war, um den Augsburger Keeper zu überwinden. Dahmen reiht sich hinter großen Namen ein.

Und das nur wegen eines Elfmeters, der nicht hätte gegeben werden dürfen, wie später auch der DFB einräumte. „Das ist eine klare Fehlentscheidung, das ist natürlich sehr bitter“, sagte Dahmen über die Szene, als sein Kapitän Jeffrey Gouweleeuw den abgefälschten Ball aus kurzer Distanz an den Arm bekam. „Fehler passieren“, sagte Dahmen, es sei jedoch „sehr schade“, dass sich der VAR nicht bei Schiri Tobias Reichel gemeldet habe.

So reiht sich Dahmen nach dem Elfmetertreffer von Andrej Kramaric (71.) auf Rang sechs der Bundesliga-Bestenliste in Bezug auf Minuten ohne Gegentor ein. Vor ihm liegen nur Rekordhalter Timo Hildebrand mit 885 Minuten (Mai bis Oktober 2003) sowie je zweimal Oliver Kahn und Manuel Neuer - alles ehemalige Nationaltorhüter.

Doch dank seiner Mutter besitzt er auch die englische Staatsbürgerschaft. „Ich bin zweisprachig aufgewachsen, habe Familie in England. Deshalb fühle ich mich zu beiden Nationen verbunden“, sagte Dahmen. Ob er sich vorstellen könne, auch für England aufzulaufen? „Sure, why not? (Sicher, warum nicht?) Wenn jemand anrufen würde, würde ich definitiv drüber nachdenken.“