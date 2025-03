700. Spiel für Schmidt nur "irgendeine Statistik"

Statt seines Jubiläums will der Heidenheimer Trainer lieber einen Sieg in Wolfsburg feiern.

Statt seines Jubiläums will der Heidenheimer Trainer lieber einen Sieg in Wolfsburg feiern.

Frank Schmidt will vor seinem 700. Spiel als Trainer des 1. FC Heidenheim von seinem Jubiläum nichts wissen. „Nächste Woche ist das 701.“, sagte der Coach vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg und ergänzte schulterzuckend: „Jedes Jahr wird irgendwas anderes ausgraben. Wenn man so lange Trainer ist, dann findet man jedes Jahr irgendeine Statistik, die anscheinend toll ist. Das spielt für mich gar keine Rolle.“