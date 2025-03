Neue Rolle für Union-Trainerin Marie-Louise Eta

Marie-Louise Eta, die Geschichte als erste Co-Trainerin in der Bundesliga geschrieben hat, übernimmt die U19 von Union Berlin.

Die 33-Jährige, die im November 2023 Geschichte als erste Co-Trainerin in der Bundesliga geschrieben hat , tritt die Nachfolge von U19-Coach Marco Grote an.

Eta, in der Vergangenheit bereits als Co-Trainerin der U19-Junioren tätig und aktuell als Individualtrainerin bei den Frauen in der zweiten Liga aktiv, hatte das Männer-Team in der vergangenen Saison mit Grote zunächst interimsweise übernommen.