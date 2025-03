Verteidiger verlässt Werder - nach mehr als neun Jahren!

Werder Bremen und Innenverteidiger Milos Veljkovic gehen nach mehr als neun Jahren getrennte Wege. Der serbische Nationalspieler wechselt nach der laufenden Saison ablösefrei zu Roter Stern Belgrad und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Dies gab der Tabellenführer der Super Liga, bei dem Ex-Nationalspieler Marko Marin als Technischer Direktor arbeitet, am Dienstag bekannt.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, einen Vertrag bei Roter Stern unterschrieben zu haben, einem Verein, den ich seit meiner Kindheit liebe und der einen besonderen Platz in meinem Leben einnimmt“, wurde Veljkovic auf der Klub-Homepage zitiert.

Veljkovic mit starkem Auftritt in Leverkusen

Veljkovic war 2016 aus der U21 von Tottenham Hotspur an die Weser gewechselt. Bislang kam er in 194 Bundesliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei fünf Tore. In der laufenden Saison stehen für ihn aktuell 13 Einsätze zu Buche.