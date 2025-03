Ajax wartet: Krösche will Pleite "aus den Gliedern schütteln"

Frankfurt verliert zum dritten Mal nacheinander in der Bundesliga - und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Frankfurt verliert zum dritten Mal nacheinander in der Bundesliga - und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Markus Krösche wurmte die nächste Niederlage von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga so richtig. "Die tut weh, die tut richtig weh. Das muss man ehrlicherweise sagen", erklärte der Sportvorstand der Hessen nach dem 1:2 (1:0) zu Hause gegen Union Berlin: "Weil es unnötig war und wir selber dafür verantwortlich sind, dass wir heute das Spiel verloren haben."

Vor allem mit Blick auf die schwierige Aufgabe im Europa-League-Achtelfinale kam die dritte Bundesliga-Niederlage in Serie zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel erwartet die Eintracht am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) daheim gegen Ajax Amsterdam einen harten Kampf.

Die völlig überraschende Pleite gegen Abstiegskandidat Union will die SGE "schnell aus den Gliedern schütteln", sagte Krösche. Er wolle "schon Tacheles reden in dem Sinne, dass wir diese Fehler abstellen und dass wir und in diesen Situationen anders verhalten".