Arnold-Comeback? „Es sieht gut aus“

Der Wolfsburger Kapitän Maximilian Arnold ist zurück im Teamtraining. Ob er am Samstag gegen St. Pauli auch wieder mitwirken kann, ließ sein Trainer offen.

Der Wolfsburger Kapitän Maximilian Arnold ist zurück im Teamtraining. Ob er am Samstag gegen St. Pauli auch wieder mitwirken kann, ließ sein Trainer offen.

Kapitän Maximilian Arnold ist beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach seiner Knieverletzung zurück im Teamtraining. „Es sieht gut aus“, sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Einheit am Donnerstag. Ob der 30-Jährige nach vier Wochen Pause schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli in den Kader zurückkehren kann, ließ Hasenhüttl allerdings offen.