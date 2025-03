"Arschbacken zusammenkneifen": Baumgart beschwört Zusammenhalt

Die Eintracht, die am Donnerstag in der Europa League bei Ajax Amsterdam (2:1) erfolgreich war, betrachtet der Coach als eine der derzeit besten Mannschaften in Deutschland. „Sie haben sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Spitzenteam der Bundesliga entwickelt. Es sind keine Leistungsabbrüche zu erwarten. Es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr gut die Tiefe bespielen kann und eine hohe Geschwindigkeit im Spiel hat“, meinte Baumgart.