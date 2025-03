Wechsel ins Ausland? Spannende Zukunfts-Sätze von Götze

Götze fühlt sich in Frankfurt wohl

Zunächst hat der 66-malige Nationalspieler aber noch Pläne in Frankfurt, seinen 2026 auslaufenden Vertrag will er auf jeden Fall erfüllen. Ob er jedoch in Frankfurt seine Karriere beendet oder als Aktiver ins Ausland geht „könnte beides passieren“, so Götze. In der Stadt am Main fühlen sich Götze und die gesamte Familie „sehr wohl“, die Gesamtkonstellation aus Stadt, Verein und Fans sei „einfach ideal“.