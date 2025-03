Banner versperrt Rettungsweg: Anstoß in Bochum verzögert sich

Als mehrere Durchsagen erfolglos blieben, schickte der Unparteiische beide Teams wieder in die Kabinen.

Der Anstoß beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt verzögert sich. Weil Fanbanner der Gästeanhänger einen Flucht- und Rettungsweg in den Innenraum versperren, pfiff Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie zunächst nicht an. Als mehrere Durchsagen erfolglos blieben, schickte der Unparteiische beide Teams wieder in die Kabinen.