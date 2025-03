Baumgart gegen Bayern gesperrt: Verwarnung "schwachsinnig"

Die Gelbe Karte beim 2:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt war seine vierte, damit ist Baumgart im Highlightspiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gesperrt. Das sei ihm nicht bewusst gewesen. "Ich habe nicht einmal gewusst, warum ich die Gelbe Karte kriege", versicherte Baumgart und monierte deutlich: "Was denen fehlt, ist das Fingerspitzengefühl in den Situationen, in denen wir uns in so einem Spiel bewegen."