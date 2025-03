Bayer dreht Rückstand – und rückt an Bayern ran

Stuttgart (SID) Nach der irren Aufholjagd eilte Xabi Alonso aufs Feld und herzte völlig losgelöst jeden einzelnen seiner Last-Minute-Experten. Der Meister hat die erfolgreiche Titelverteidigung noch nicht abgehakt – und ist nach einem späten Comeback wieder näher dran an den Bayern. Durch das turbulente 4:3 (0:1) beim VfB Stuttgart beendete Leverkusen nach drei Pflichtspielpleiten nicht nur seine Negativserie: Die Werkself, die schon in der Vorsaison immer wieder spät zugeschlagen hatte, nutzte auch den Patzer von Bayern München und rückte bis auf sechs Punkte an die Spitze heran.