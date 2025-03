Nach Kane-Aktion: Bayer-Profi droht das Saisonaus

Nach dem Champions-League-Aus kehrt Double-Gewinner Bayer Leverkusen mit einigen Personalproblemen in den Bundesliga-Alltag zurück. Trainer Xabi Alonso muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr) neben Florian Wirtz auch auf Mario Hermoso, Nathan Tella und Edmond Tapsoba verzichten.

Saisonaus? Schmerzen bei Bayer-Star

Hermoso hatte sich gegen die Münchner bei einem Zweikampf mit Harry Kane am Dienstag an der Schulter verletzt. „Er hat viele Schmerzen“, sagte Alonso, eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Auch ein Saisonaus des von der AS Rom ausgeliehenen Abwehrspielers konnte Alonso nicht ausschließen.

Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge will die Werkself zurück in die Erfolgsspur. Er spüre vor der Partie beim Dauerkonkurrenten Stuttgart den „gleichen Druck, nicht mehr“, versicherte Alonso. Bayer wolle in der Bundesliga mit acht Punkten Rückstand auf die Bayern „so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden - wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft“.