FC Bayern: Alles noch viel schlimmer bei Upamecano?

Demnach seien bei den Untersuchungen nicht nur, wie vom deutschen Rekordmeister offiziell verkündet, freie Gelenkkörper im Knie festgestellt worden. Der französische Nationalspieler laboriere auch an einem Knorpelschaden.

Von mindestens drei Monaten Zwangspause ist in dem Bericht die Rede. Nur ein Wunder könne das Saisonaus noch abwenden. Randnotiz: Das große angestrebte Saisonziel der Bayern, das in München stattfindende Finale der Champions League, steigt am 31. Mai.