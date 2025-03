Bayern-Legenden schwärmen von Olise: "Noch nie zuvor gesehen"

SPORT1 29.03.2025 • 11:40 Uhr Sommer-Neuzugang Michael Olise begeistert auch zwei Altmeister des FC Bayern. Sie schwärmen in höchsten Tönen.

In der Nations League trumpfte Michael Olise für Frankreich auf und wurde in seiner Heimat gefeiert, auch beim FC Bayern ist man verzückt vom 23-Jährigen.

„Michael ist verblüffend. Sobald er den Ball berührt, sind die gegnerischen Verteidiger schon verwirrt, weil sie nicht wissen, was er tun wird“, schwärmt Legende Roy Makaay bei L'Équipe: „Er ist völlig unberechenbar, was ihn so wertvoll macht.“

Mit dem Rekordmeister tritt Olise am Samstag gegen den FC St. Pauli an und will den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Scholl zieht Vergleich von Ribéry zu Olise

Seine acht Tore und acht Vorlagen in bislang 26 Bundesliga-Spielen haben ihren Anteil daran, dass Bayern die Tabelle anführt - und Olise mit einem berühmten Vorgänger verglichen wird.

„Franck Ribéry brachte frischen Wind in die Bundesliga, denn er war ein Spieler mit einem Spielstil, den man in unserer Liga noch nie zuvor gesehen hatte, mit seinen Dribblings, Tempowechseln und seiner Dynamik“, blickt mit Mehmet Scholl eine weitere Bayern-Legende zurück und fügt an: „Olise hat nochmal einen anderen Stil, den man noch nie zuvor gesehen hat, mit seinen Täuschungen, seiner außergewöhnlichen Technik und seinen Schüssen, die fast immer perfekt passen.“