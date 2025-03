Bayern-Star Davies: "War physisch und mental erschöpft"

„Ich war physisch und mental erschöpft“, sagte Davies in einem Interview mit dem kanadischen Portal One Soccer . Die Aussagen des 24-Jährigen bezogen sich insbesondere auf die Länderspielpause im vergangenen November, als Davies auf die Reise zur kanadischen Nationalmannschaft verzichtete.

„Ich hatte das Gefühl, nicht bei 100 Prozent zu sein, wenn ich zum Nationalteam kommen würde. Das war immer in meinem Kopf. Ich habe immer daran gedacht“, sagte Davies. „Ich habe versucht, mich auszuruhen, weil ich wusste, dass mein Vertrag ausläuft.“

Davies: „Physisch war ich erschöpft“

Mit Nationaltrainer Jesse Marsch habe er ein offenes Gespräch gehabt. „Ich habe ihm gesagt, dass ich fit sein muss. Aber physisch war ich erschöpft“, führte Davies weiter aus. Gleichzeitig habe er in München „für einen neuen Vertrag gekämpft“.

Immer wieder wurde Davies vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. „Da sind all diese großen Klubs“, kommentierte der Bayern-Profi die Wechselgerüchte. „Du versuchst natürlich, nicht darüber nachzudenken. Aber deine Gedanken kreisen. Ich musste sie beiseiteschieben, den Fußball vergessen und den Kopf freibekommen.“ Er habe darüber nachgedacht, was sein nächster Schritt sein soll.