FC Bayern ohne Kim bei Union

Bayern München muss offenbar länger auf Innenverteidiger Min-Jae Kim verzichten. "Wir hoffen, dass es nicht zu schlimm ist, für die nächsten paar Wochen wird es nicht reichen", sagte Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin. Den Südkoreaner plagen Probleme an der Achillessehne. Es gehe jetzt darum, so Kompany, "die Belastung zu steuern. Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht überbelasten. Es ist hoffentlich nicht zu besorgniserregend."

Neben Kim, der wegen seiner Verletzung auch die WM-Qualifikationsspiele seiner Nationalmannschaft gegen den Oman und Jordanien verpasst, muss der Tabellenführer auf den erkrankten Aleksandar Pavlovic, den verletzten Manuel Neuer und den gesperrten João Palhinha verzichten. Neuer absolvierte am Freitag nach seinem Muskelfaserriss in der Wade immerhin eine erste Laufeinheit. Ob er wie zuletzt in der Liga beim 2:3 gegen den VfL Bochum in Berlin erneut rotieren wird, ließ Kompany offen: "Wir werden stark aufstellen, um zu gewinnen. Ich habe Vertrauen in den Kader."