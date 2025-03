Bei Schmidt-Jubiläum: Heidenheim springt auf Relegationsplatz

Der 1. FC Heidenheim hat in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht und mit dem 1:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg die direkten Abstiegsränge verlassen.

Frank Schmidt feierte bei seinem 700. Pflichtspiel als FCH-Trainer den zweiten Sieg in Serie - und sprang mit seinem Team in der Tabelle am VfL Bochum vorbei auf den Relegationsplatz 16.