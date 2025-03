Bis 2028: Hoeneß verlängert in Stuttgart

Auch andere Klubs sollen an dem Stuttgarter Coach interessiert gewesen sein. Hoeneß bekennt sich allerdings zum VfB.

Auch andere Klubs sollen an dem Stuttgarter Coach interessiert gewesen sein. Hoeneß bekennt sich allerdings zum VfB.

Trainer Sebastian Hoeneß hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erneut vorzeitig um ein Jahr verlängert. Wie die Schwaben am Samstag mitteilten, unterschrieb der 42-Jährige einen neuen Kontrakt bis 2028. Zuletzt war Hoeneß immer wieder auch mit anderen Bundesligisten wie Bayer Leverkusen, RB Leipzig oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Hoeneß hatte die Stuttgarter im April 2023 auf Tabellenplatz 18 übernommen und vor dem Abstieg bewahrt, in der vergangenen Saison führte er den VfB zur Vizemeisterschaft und damit in die Champions League. Unter Hoeneß entwickelten sich zudem zahlreiche Profis zu deutschen Nationalspielern. In dieser Spielzeit kämpft Stuttgart als Zehnter ums internationale Geschäft, dazu stehen die Schwaben im Halbfinale des DFB-Pokals.