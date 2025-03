Bitterer Rückschlag für Bayern-Torwart Neuer

Ist sogar das Champions-League-Viertelfinale in Gefahr? Bayern-Torwart Manuel Neuer muss auf dem Weg zu seinem Comeback „in den kommenden Tagen“ eine Trainingspause einlegen. Wie der Verein bekanntgab, sei es „zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade gekommen“.

Am vergangenen Mittwoch hatte er erstmals wieder mit dem Ball trainiert und auch einen Tag später auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße gestanden. Eine Rückkehr ins Tor nach der Länderspielpause gegen den FC St. Pauli wurde anvisiert. Am 8. April steht das Viertelfinalhinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand an.