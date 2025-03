Blessin ohne Zweifel: "Nicht alles über den Haufen werfen"

Alexander Blessin lässt den zunehmenden Druck im Kampf um den Klassenerhalt nicht an sich herankommen. „Es gilt, Ruhe zu bewahren. Wohlwissend, dass wir auch Druck haben“, sagte Blessin vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr): „Wir sind trotzdem in einer guten Situation und müssen die einfach verteidigen.“