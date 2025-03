Borussia Dortmund: Knallharte Kovac-Ansage enthüllt

Das 0:1 gegen Augsburg hat bei Borussia Dortmund offenbar zu einem Umdenken geführt. Niko Kovac will die Zügel nun deutlich anziehen - und die Spieler an ihrer Ehre packen.

Das 0:1 gegen Augsburg hat bei Borussia Dortmund offenbar zu einem Umdenken geführt. Niko Kovac will die Zügel nun deutlich anziehen - und die Spieler an ihrer Ehre packen.

Kovac will wohl auch personelle Konsequenzen ziehen

Auf große Namen will Kovac, der mit dem BVB drei seiner fünf Ligaspielen verloren hat, keine Rücksicht mehr nehmen. Vielmehr müssten die Spieler in den Spiegel schauen und sich fragen, welchen Anteil sie an der anhaltenden Krise haben. Personelle Konsequenzen in der Aufstellung kann und wird es wohl geben.