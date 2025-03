Der legendäre Ex-Doc tritt gegen Bayern nach

„Es drückt ein Gefühl aus, das mit Stolz, Selbstbewusstsein und Zusammenhalt einhergeht. Aber für mich gehört es eher der Vergangenheit an. Ich glaube: nur noch wenige Spieler spüren dieses Gefühl“, betonte Müller-Wohlfahrt im Interview mit der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. „Wenn ich an ‚Mia san Mia' denke, erinnere ich mich vor allem an die Zeiten unter Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes. Große Trainer, große Erfolge – wohl einmalig.“