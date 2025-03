FC Bayern: Der brisante Fall Müller! "In Hoeneß brodelt es"

Lothar Matthäus hat Alarm geschlagen: Der TV-Experte sieht gewichtige Unstimmigkeiten in der Führungsebene des FC Bayern - und macht diese unter anderem am brisanten Fall Thomas Müller fest.

„Ich glaube, Max Eberl und Uli Hoeneß sprechen nicht alles ab“, befand Matthäus bei der Bild-Zeitung: „Es sieht so aus, als würde die Chemie nicht ganz stimmen, als sei es nicht so harmonisch in der Führung, wie man es sich in einem Unternehmen, dass der FC Bayern ja ist, wünscht.“