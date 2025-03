Bundesliga: Fix terminiert! Dann spielt Bayern gegen Dortmund

Der FC Bayern München empfängt am 29. Spieltag Borussia Dortmund in der Bundesliga. Die DFL hat die Begegnung jetzt genau terminiert.

Die neuen Spieltags -Ansetzungen in der Bundesliga sind da! Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 28 bis 30 zeitgenau angesetzt. Im Rahmen des 29. Spieltags empfängt der FC Bayern Borussia Dortmund in der heimischen Allianz Arena, nun steht die genaue Terminierung fest.

So tritt der BVB am Samstag, den 12. April um 18:30 Uhr beim deutschen Rekordmeister an. Das Hinspiel in Dortmund fand ebenfalls an einem Samstagabend statt, im vergangenen November trennten sich beide Klubs 1:1 (1:0).