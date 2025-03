Bundesliga heute: Augsburg - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr empfängt der FC Augsburg den Sport-Club Freiburg in der WWK-Arena. Die Statistik spricht eine deutliche Sprache zugunsten der Breisgauer: Sie gewannen sieben der letzten acht Bundesliga-Duelle gegen die Fuggerstädter und erzielten dabei eine beeindruckende Tordifferenz von 20:5.

Augsburg - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Unter der Leitung von Trainer Jess Thorup spielt der FC Augsburg seine beste Bundesliga-Saison seit sieben Jahren. Mit 31 Punkten nach 23 Partien stehen die Augsburger so gut da wie zuletzt 2017/18. Besonders beeindruckend ist die Defensivleistung des FCA: Mit fünf Weißen Westen in acht Partien und nur drei Gegentoren im Jahr 2025 setzen sie Maßstäbe in den Top-5-Ligen Europas. Ein weiterer ungeschlagener Spieltag würde den Vereinsrekord von acht ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Folge einstellen.

Freiburgs Offensivkraft und Rekordjagd

Der SC Freiburg, trainiert von Julian Schuster, zeigt sich ebenfalls in bestechender Form. Mit 39 Punkten nach 23 Partien spielen die Breisgauer ihre drittbeste Bundesliga-Saison. Die letzten vier Bundesliga-Spiele wurden allesamt gewonnen, und ein fünfter Sieg in Folge würde den Vereinsrekord einstellen. Offensiv glänzen insbesondere Ritsu Doan und Vincenzo Grifo, die beide in der laufenden Saison bereits acht Tore erzielt haben. Grifo ist besonders gegen Augsburg treffsicher, mit sieben Toren gegen den FCA ist er der erfolgreichste Schütze der Freiburger in diesen Duellen.