Bundesliga heute: Augsburg - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.03.2025 • 12:24 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Bundesliga-Duell gegen den VfL Wolfsburg. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup ist seit neun Spielen ungeschlagen und hat dabei fünf Siege und vier Unentschieden eingefahren. Diese Serie stellt einen neuen Vereinsrekord dar und ist die längste aktive Serie in der Bundesliga. Besonders bemerkenswert ist die defensive Leistung des FCA, der in den letzten fünf Spielen kein Gegentor kassiert hat. Mit Finn Dahmen im Tor, der mit einer Abwehrquote von 91% die beste Quote aller Torhüter in dieser Saison aufweist, ist Augsburg schwer zu überwinden. Dahmen hat zudem eine makellose Bilanz gegen Wolfsburg, mit drei Siegen aus drei Spielen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Augsburg - Wolfsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der VfL Wolfsburg, unter der Leitung von Ralph Hasenhüttl, zeigt sich in dieser Saison besonders auswärtsstark. Mit 23 Punkten und einer Tordifferenz von +10 aus zwölf Gastspielen haben die Wölfe ihre beste Auswärtsbilanz seit Jahren. Nur Bayern München und Bayer Leverkusen haben in dieser Saison mehr Auswärtspunkte gesammelt. Wolfsburg beeindruckt zudem mit der Fähigkeit, nach Rückständen zurückzukommen, und hat in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Rückständen geholt. Allerdings zeigt sich auch eine Schwäche: Kein Team hat mehr Punkte nach Führungen verspielt als Wolfsburg, was die Mannschaft anfällig für späte Gegentreffer macht.

Standardstärke und Schwächen bei Wolfsburg Ein weiteres Merkmal des VfL Wolfsburg in dieser Saison ist die Stärke bei Standardsituationen. Die Mannschaft hat ligaweit die meisten Standardtore erzielt, darunter auch die meisten Tore nach Ecken. Diese Stärke könnte gegen Augsburg entscheidend sein, da die Fuggerstädter nur zwei Gegentore nach Ecken kassiert haben, was sie zu einem der besten Teams in dieser Hinsicht macht. Allerdings hat Wolfsburg auch die meisten Gegentore nach Eckstößen kassiert, was eine Schwachstelle darstellt, die Augsburg nutzen könnte. Die Balance zwischen offensiver Standardstärke und defensiver Anfälligkeit wird ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein. Ein weiteres Merkmal des VfL Wolfsburg in dieser Saison ist die Stärke bei Standardsituationen. Die Mannschaft hat ligaweit die meisten Standardtore erzielt, darunter auch die meisten Tore nach Ecken. Diese Stärke könnte gegen Augsburg entscheidend sein, da die Fuggerstädter nur zwei Gegentore nach Ecken kassiert haben, was sie zu einem der besten Teams in dieser Hinsicht macht. Allerdings hat Wolfsburg auch die meisten Gegentore nach Eckstößen kassiert, was eine Schwachstelle darstellt, die Augsburg nutzen könnte. Die Balance zwischen offensiver Standardstärke und defensiver Anfälligkeit wird ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein.

Besondere Rolle von Cedric Zesiger Eine interessante Personalie im heutigen Spiel ist Cedric Zesiger, der vom VfL Wolfsburg an den FC Augsburg ausgeliehen ist. In den sieben Bundesliga-Spielen, in denen Zesiger zum Einsatz kam, blieb Augsburg ohne Gegentor. Diese Serie ist historisch bemerkenswert, da nur der VfB Stuttgart in der Saison 2003/04 bei den ersten acht Einsätzen eines Spielers immer zu Null spielte. Zesiger könnte auch heute wieder eine Schlüsselrolle in der Defensive von Augsburg spielen und dazu beitragen, die beeindruckende Serie des Vereins fortzusetzen. Sein Einfluss auf die Defensive wird ein wichtiger Faktor im Spiel gegen seinen Stammverein Wolfsburg sein. Eine interessante Personalie im heutigen Spiel ist Cedric Zesiger, der vom VfL Wolfsburg an den FC Augsburg ausgeliehen ist. In den sieben Bundesliga-Spielen, in denen Zesiger zum Einsatz kam, blieb Augsburg ohne Gegentor. Diese Serie ist historisch bemerkenswert, da nur der VfB Stuttgart in der Saison 2003/04 bei den ersten acht Einsätzen eines Spielers immer zu Null spielte. Zesiger könnte auch heute wieder eine Schlüsselrolle in der Defensive von Augsburg spielen und dazu beitragen, die beeindruckende Serie des Vereins fortzusetzen. Sein Einfluss auf die Defensive wird ein wichtiger Faktor im Spiel gegen seinen Stammverein Wolfsburg sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.