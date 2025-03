Bundesliga heute: Bayern - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 08.03.2025 • 13:30 Uhr FC Bayern München empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht mit einer beeindruckenden Serie von zehn Bundesliga-Heimsiegen in Folge in das heutige Duell gegen den VfL Bochum. Unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany haben die Bayern in dieser Saison bereits 72 Tore erzielt, was nur von ihrer eigenen Leistung in der Saison 2021/22 übertroffen wird.

Mit 61 Punkten nach 24 Spielen spielen die Münchner die beste Saison seit 2015/16. Besonders auffällig ist die Heimstärke der Bayern, die in den letzten zehn Heimspielen immer mindestens dreimal trafen. Eine Fortsetzung dieser Serie würde einen Bundesligarekord bedeuten.

Bayern - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der von Dieter Hecking trainierte VfL Bochum kommt als klarer Außenseiter in die Allianz Arena. Mit nur 17 Punkten aus 24 Spielen spielt der VfL seine schwächste Bundesliga-Saison. Dennoch gibt es Lichtblicke: In den letzten beiden Auswärtsspielen blieben die Bochumer ungeschlagen, ein kleiner Lichtblick in einer ansonsten schwierigen Saison.

Interessanterweise hat Trainer Dieter Hecking bereits zweimal in der Allianz Arena gewonnen, was nur wenigen Trainern gelungen ist. Zuletzt gewann er dort 2018 mit Borussia Mönchengladbach.

Spieler im Fokus: Harry Kane und Leroy Sané

Für den FC Bayern stehen heute vor allem Harry Kane und Leroy Sané im Fokus. Kane, der zuletzt in drei Bundesligaspielen ohne Torerfolg blieb, hat gegen den VfL Bochum eine beeindruckende Bilanz: fünf Tore und zwei Vorlagen in den bisherigen Begegnungen.

Im letzten Heimspiel gegen Bochum war er an fünf Treffern direkt beteiligt. Auch Leroy Sané zeigt sich mit sechs direkten Torbeteiligungen in neun Spielen in guter Form. Beide Spieler werden entscheidend sein, um die offensive Dominanz der Bayern aufrechtzuerhalten.

Statistischer Vergleich: Pässe und Altersdurchschnitt

Ein Blick auf die Statistiken zeigt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften. Der FC Bayern führt die Liga mit den meisten Pässen pro Spiel (731) und der besten Passquote (90%) an, während der VfL Bochum in diesen Kategorien das Schlusslicht bildet.

Interessanterweise haben beide Mannschaften die ältesten Startformationen der Liga, wobei der VfL Bochum mit einem Durchschnittsalter von 28 Jahren und 187 Tagen knapp vor den Bayern liegt. Diese Erfahrung könnte sich in einem intensiven Duell als Vorteil erweisen, auch wenn die spielerische Qualität der Bayern klar überwiegt.

Wird FC Bayern München gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

