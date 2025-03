Bundesliga heute: Bochum - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.03.2025 • 12:30 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Bochum tritt mit einer beeindruckenden Bilanz gegen Eintracht Frankfurt an. Kein anderes Team konnte Bochum in der Bundesliga häufiger bezwingen als die Eintracht, die Heimbilanz spricht klar für die Gastgeber. Seit dem Jahrtausendwechsel verlor Bochum nur ein einziges Heimspiel gegen Frankfurt, und das im März 2010. In der Hinrunde dieser Saison musste Bochum jedoch eine schmerzhafte 2:7-Niederlage gegen die Frankfurter hinnehmen, die erstmals sieben Tore gegen den VfL erzielten.

Bochum - Frankfurt

Ein Spieler, der in den letzten Wochen besonders hervorstach, ist Matús Bero. Der Mittelfeldakteur erzielte kürzlich den entscheidenden Siegtreffer gegen den FC Bayern München und konnte in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen ebenso viele Scorerpunkte sammeln wie in den vorherigen 26 Partien zusammen. Mit 742 gespielten Pässen und 117 Ballgewinnen ist Bero der aktivste Feldspieler des VfL in dieser Saison. Seine Leistung könnte heute entscheidend sein, um die Bochumer in ihrem Bestreben, zwei Bundesliga-Spiele in Folge zu gewinnen, zu unterstützen.

Eintracht Frankfurt in der Krise

Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat ihre letzten drei Bundesliga-Spiele verloren, was die längste aktive Niederlagenserie unter den aktuellen Bundesligisten darstellt. Diese Serie ist auch die längste unter Toppmöller seit Februar 2022. Trotz einer starken Offensive, die in dieser Saison bereits 51 Tore erzielte und damit die drittbeste der Liga ist, hat Frankfurt Schwierigkeiten, Führungen zu halten. Bereits 14 Punkte nach Führungen wurden verspielt, zuletzt gegen Union Berlin. Die Adler werden heute alles daran setzen, diese Negativserie zu durchbrechen.

Bochums Herausforderung ohne Bernardo

Ein wichtiger Faktor für das heutige Spiel wird das Fehlen von Bernardo sein, der aufgrund einer Gelbsperre nicht auflaufen kann. Ohne den Brasilianer ist der VfL in dieser Saison noch sieglos und kassierte im Schnitt mehr als doppelt so viele Gegentore pro Spiel. Bernardo, der teamintern die meisten Pässe und Tacklings pro 90 Minuten verzeichnet, wird eine große Lücke in der Defensive hinterlassen. Dieter Hecking muss eine Lösung finden, um die Abwehr zu stabilisieren und die historische Heimstärke gegen Frankfurt zu nutzen, um die Serie von zwei Siegen in Folge zu erreichen.

